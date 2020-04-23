طقس الخميس غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة

توقعت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن يكون ​الطقس​ الخميس غائم جزئياً مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ على الجبال وضباب على المرتفعات . الرياح تكون ناشطة و تشتدّ أحياناً لتقارب سرعتها الى 60 كلم/ساعة.

وتوقعت أن يكون الجمعة غائم جزئياً بسحب متوسطة مع رياح ناشطة محملة بالغبار وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة يتحول بعد الظهر الى غائم مع انخفاض حاد بدرجات الحرارة واشتداد سرعة الرياح فتقارب ال 80 كلم/س خاصة في ​الجنوب​ يرتفع معها موج البحر وتزيد نسبة الرطوبة فتسوء الرؤية على المرتفعات مساءً وتصبح الاجواء مهيأة لتساقط ​أمطار​ خفيفة متفرقة موحلة كما يتوقع حدوث برق ورعد ليلا .

على أن يكون الطقس السبت غائم إجمالا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال والداخل وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة محليا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة.