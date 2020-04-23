شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشروع قانون رعاية المريض النفسى في 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009، بشأن رعاية المريض النفسي والموافقة على مجموع المواد وأجل أخذ الموافقة النهائية لجلسة مقبلة، وفى هذا الصدد ينشر الخليج 365، أبرز 5 معلومات عن التعديلات في مشروع القانون .

1- يهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على حقوق المرضي النفسيين ورعايتهم صحياً

2- يهدف مشروع القانون شرح مفاهيم الصحة النفسية وأساليب العلاج الحديثة المرتبطة بها في ظل اعتراف المجتمع الدولي بهذه التطورات في المهنة

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3- توفير الحماية الكاملة للمرضي النفسيين في كل مكان بما في ذلك الأماكن التي تقدم لهم الرعاية الصحية وخصوصًا داخل المصحات ودور الإيواء

4- ضرورة عقد امتحان لكل من يقدم على ممارسة المهنة بالإضافة إلى التعليم المستمر وتجديد ترخيص الممارسة على فترات زمنية مناسبة للتأكد من اكتساب خبرات مستمرة.

5- التأكيد أهمية التخصص الأكاديمي والأكلينيكي والتدريب علي ممارسة العلاج النفسي، وسد الثغرات الخاصة بالقانون الحالى