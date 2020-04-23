شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. أحمد الحمادى سفير قطرى يمنح إخوان أوروبا 71 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول نشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعى فيديوجراف يسلط الضوء على أحمد الحمادى مسؤول مؤسسة قطر الخيرية الذى وصفته بأنه سفير تنظيم الحمدين للإخوان فى أوروبا ، حيث أشار إلى أنه تم إمداده بنحو 71 مليون يورو لتوصيلها إلى قيادات الإخوان في اوروبا.
ولفت الفيديوجراف إلى أنه تم مُنحه جواز سفر دبلوماسي لتسهيل تحركاته المشبوهة ونسق لتنفيذ مشاريع الجماعة في القارة العجوز.
وتعرض الفيديوجراف إلى وقائع وتفاصيل لقاءاته بقيادات الإخوان فى أوربا ومشاركته فى تأسيس 50 مركز الجماعة فى الخارج بينهم مركز النور فى فرنسا .
كانت قناة العربية قد كشفت عن تمويل قطر لمشاريع مرتبطة بالإخوان المسلمين فى أوروبا، حيث تساهم مؤسسة قطر الخيرية فى تمويل 140 مشروع فى أوروبا بقيمة 120 مليون يورو.
وتحتل إيطاليا المركز الأول من حيث عدد هذه المشاريع بـ 47 مشروعا، تليها فرنسا بـ 22 مشروعا، ومن ثم إسبانيا، وأخيرا ألمانيا بـ 10 مشاريع.
وتنتعش تلك المؤسسة من خلال تبرعات مسئولين قطريين وأفراد من الأسرة الحاكمة القطرية مثل: الشيخ محمد بن حمد آل ثانى، والشيخ سعود جاسم أحمد آل ثانى، والشيخ خالد بن حمد بن عبد الله آل ثانى، والشيخ جاسم بن سعود بن عبد الرحمن آل ثانى، بالإضافة إلى الديوان الأميرى نفسه.
وفى ظل مقاطعة دول الخليج لقطر، يظهر أن تمويل المساجد فى أوروبا يهدف إلى محاولة استغلال الجاليات الإسلامية.
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