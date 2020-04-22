سابقة في إسبانيا.. حكومة الباسك “تسمح” بالجري واستعمال الدراجات بشروط

تشتغل حكومة الباسك على مقترح العودة إلى النظام الطبيعي في بعض مظاهر الحياة بعد انتشار فيروس “كورونا” المستجد وفرض تدابير الحجر الصحي لاحتواء الجائحة.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، ان حكومة إقليم الباسك تستعد للقيام بمجموعة من التغييرات بداية من يوم 27 أبريل المقبل للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وشدد المصدر ذاته على كون الترخيص سيسمح بممارسة الرياضة، سواء تعلق الأمر بالجري أو استعمال الدراجات الهوائية، مبرزة أن الخطوة ستتم بشروط للحفاظ على سلامة الممارسين، وستتم بشكل فردي وليس جماعي، مع الحفاظ على مسافة الآمان في الشوارع والمساحات المفتوحة مع ضرورة استعمال الكمامات.