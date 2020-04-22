مديرية الثقافة بالدارالبيضاء تقدم عروضا في مختلف الفنون عبر “فايسبوك”

خصصت المديرية الجهوية للثقافة في جهة الدارالبيضاء – سطات، برنامجا غنيا بالأنشطة الفنية، تقدمه عن بعد، عبر صفحتها في فايسبوك، في فترة الحجر الصحي، بعد تمديدها، تحت شعار “غير بالفن بقا في دارك”.

وتقترح مديرية الثقافة في جهة الدارالبيضاء، فقرات، ودورات تكوينية، وورشات في الموسيقى، والمسرح، والأدب، والفنون التشكيلية، وعروضا لعشاق الفرجة.

ويتضمن البرنامج عروضا مسرحية، منها مسرحية “الزكروم” لفرقة “الثلات”، ومسرحية “كومبارس” لفرقة “أبعاد”، والمسرح بالأمازيغية مع خالد بويشو، والعديد من المسرحيات.

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وتحضر السينما في البرنامج المتنوع، عبر سهرة سينمائية لفيلم “يوم وليلة” لمخرجه نوفل براوي.

ولعشاق الموسيقى يقترح برنامج المديرية سهرة موسيقية مباشرة من أداء عبد الفتاح النكادي، ولقاء غنائي، وموسيقي مع الفنان عبد الحق تكروين.

ويضمن البرنامج، كذلك، حكايات للأطفال بمشاركة الفنان إدريس السبتي، وتقنيات الخط العربي من تأطير عبد الرحيم كولين، ودروس في الإخراج المسرحي بمشاركة المخرج بوسرحان، والعديد من الأنشطة الفنية المختلفة.