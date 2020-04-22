وزارة الصحة تنفي دفع مقابل لمكتب دراسات يدرس خطة الخروج من الحجر الصحي

وسط تزايد الحديث عن تكليف مكتب دراسات لوضع خطة للخروج من الحجر الصحي، خرجت وزارة الصحة، لتوضيح حقيقة الموضوع.

وقالت الوزارة في بلاغ لها نشرته مساء اليوم الأربعاء، إن مكتب الدراسات محط الجدل وضع رهن إشارة الوزارة قدراته في التحليل ودراساته للتجارب الدولية الحالية، وذلك في إطار التعبئة الوطنية لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد المتسبب في مرض كوفيد-19، وغداة إقرار حالة الطوارئ الصحية.

وأكدت وزارة الصحة، أن هذه المبادرة مجانية ونابعة من صميم روح التعاون والتضامن الوطني الذي يقتضي تظافر جهود للتصدي لجائحة كوفيد-19.

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من جانبها، أكدت مجموعة بوسطن الاستشارية، اليوم الأربعاء، أنها لم تتلق تكليفا محددا من الحكومة المغربية لإعداد استراتيجية لرفع الحجر الصحي.

وأوضحت المجموعة الاستشارية، أن الحكومة المغربية أوكلت إلى المجموعة مهمة وضع استراتيجية لـ”رفع الحجر الصحي”، وفي إطار التعبئة الوطنية لمكافحة كوفيد-19 وغداة إعلان حالة الطوارئ الصحية، وضع مكتب المجموعة بالدار البيضاء رهن إشارة وزارة الصحة قدراته التحليلية ودراساته بشأن أحدث التجارب الدولية.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه التعبئة لدى وزارة الصحة تندرج في إطار التضامن الوطني الخالص وتتم بدون أي مقابل، وبالتالي لا تترتب عنها أية مستحقات.