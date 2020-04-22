وزارة الصحة توصي بتعقيم المشتريات ومقابض الأبواب في البيوت لوقف انتشار كورونا

بعد إقرار تمديد فترة الحجر الصحي خلال “حالة الطوارئ الصحية” إلى غاية 20 ماي، وفي ظل تسجيل بؤر جديدة للإصابة بهذا الفيروس داخل وحدات صناعية وتجارية وكذا ببعض الأوساط العائلية، وجهت وزارة الصحة دعوة جديدة لللتقيد الصارم الفعلي في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة لوقف الجائحة.

وشددت الوزارة، في بلاغ لها اصدرته اليوم الأربعاء، على ضرورة احترام التدابير الصادرة عن السلطات العمومية من قبيل تقييد التنقل ومغادرة البيوت إلا عند الضرورة القصوى، واحترام مسافة الأمان خلال التبضع، فضلا عن الالتزام بارتداء الكمامات الواقية واستعمال المناديل الورقية عند العطس أو السعال والتخلص منها بطريقة صحيحة، عن طريق رميها في سلة النفايات تحتوي على كيس بلاستيكي.

كما أوصت الوزارة بضرورة تطهير المشتريات وكذا الأرضيات ومقابض الأبواب والمقابض الكهربائية بالمنازل مع تهويتها بشكل مستمر، وذلك باستعمال المنظفات ومواد التطهير كمحلول ماء جافيل 12 درجة من الكلور، الذي يجب أن يخفف بما يعادل 1 على 6 أي كأس من ماء جافيل في كل 5 كؤوس من الماء الجاري، مع تجنب خلطه مع مواد تطهيرية أخرى.

يشار إلى أن وزير الصحة، أكد أن الإجراءات التي اتخذتها البلاد خلال الشهر الماضي مكنتها من تجنب آلاف الوفيات، مؤكدا على أن رفع إجراءات الحجر سيكون تدريجيا بأخذ الاعتبار لخصوصية كل جهة وحالتها الوبائية.