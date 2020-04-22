تتبع المخالطين يمكن وزارة الصحة من كشف 213 إصابة بكورونا في 24 ساعة

بعد اتخاذ المغرب لطريقة تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد، أعلنت وزارة الصحة اليوم، أن هذه الطريقة لا زالت تمكنها من الوصول لأعداد كبيرة من المصابين.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة اليوم الأربعاء، إن طريقة التتبع الصحي للمخالطين هي القناة الأساسية لاكتشاف حالات الإصابة بفيروس كورونا في المغرب، حيث مكنت الوزارة اليوم من الوصول إلى 213 حالة إصابة، من أصل 237 حالة سجلت اليوم.

وأوضح اليوبي، أنه رغم تسجيل هذا العدد من المصابين في صفوف المخالطين عن طريق التتبع الصحي، إلا أن الوزارة لا زالت تتبع 6655 حالة.

وفي ذات السياق، أوضح اليوبي اليوم، أن معدل الإصابة بكورونا في البلاد انخفض، ليصل إلى 41 سنة، موضحا أن الفئة العمرية بين 40 و65 سنة تمثل أكبر نسبة من الحالات المصتبة بالفيروس في البلاد.