الجيش الليبي يعلن اعتقال مساعد "هشام عشماوي" في طرابلس

الأربعاء 22 أبريل 2020

أعلن المتحدّث باسم القيادة العامّة للجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش تمكن من القبض على أحد أخطر "الإرهابيين" المصريّين، في طرابلس، مشيرًا إلى أنه تم ترحيله إلى بنغازي.



ووفقا لارم نيوز، قال المسماري، في مؤتمر صحفي، إنّ المقبوض عليه "يدعى محمد محمد السيد، وهو أحد مساعدي وأذرع الإرهابي المصري هشام العشماوي"، مشيرًا إلى أنّه "تم القبض عليه وهو يقاتل مع الميليشيّات المسلّحة في العاصمة الليبيّة، طرابلس، وقد تم ترحيله عن طريق إدارة الاستخبارات العسكريّة".

وشدّد، على أن "الجماعات الإرهابية تستخدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السرّاج، لتحقيق مآربها في ليبيا".

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وقال إنّ "الجيش الوطني الليبي يقاتل الإخوان بقيادة تركيا في ليبيا"، لافتًا إلى أنه "تم نقل 17 إرهابيًا إلى ليبيا وسط صمت من المجتمع الدولي".

وكشف الناطق باسم القيادة العامّة للجيش الوطني الليبي، أن "الجيش، نجح في قتل 8 مرتزقة سوريين في منطقة القره بوللي، وأسر إرهابي من مدينة زليتن"، مشيرًا إلى أنّ "يوم أمس شهد إدخال 50 جثة لمرتزقة سوريين قتلوا في ليبيا إلى شمال سوريا".

كما أعلن المسماري أنّ "الدفاع الجوي للجيش الوطني الليبي، نجح في إسقاط 3 طائرات مسيرة تابعة لقوات الوفاق خلال 6 ساعات في مناطق نسمة والهيرة والعزيزية بليبيا".