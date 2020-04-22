شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 169 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان اليوم، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا، مشيرا إلى أن الـ 169 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون.
وأضاف أن إجمالي عدد حالات المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى اليوم، بلغ 3659 حالة ، و 276 حالة وفاة.
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