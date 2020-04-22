شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تمدد إجراءات العزل بسبب «كورونا» لأسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

مددت البحرين، اليوم الأربعاء، إجراءات العزل العام التي تستهدف الحد من تفشي فيروس كورونا لأسبوعين إضافيين بدءا من 23 أبريل وحتى السابع من مايو، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة، إن الإجراءات تشمل "الاستمرار في إغلاق دور السينما، وإغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة بها، والاستمرار في اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل". إلى جانب إجراءات أخرى.

وسجلت البحرين 2009 حالات حتى الآن و7 حالات وفاة.