شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تؤكد عدم إصابة رئيس الوزراء بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وكان المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، قد صرح أمس بأن عمران خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بناءً على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف أنه قد تم أخذ عينة دم من عمران خان لإجراء الفحص اللازم الخاص بالإصابة بفيروس كورونا.
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