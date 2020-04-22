فريق لجنة الأمر الديواني: على المواطنين الاستمرار بالحذر من خطورة كورونا

وقال الفريق في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "فرق دائرة التوعية تباشر جولاتها التوعوية والرقابية للانشطة المسموح بها لحثها الالتزام بالاجراءات الوقائية"، مبينا ان "المؤشرات الرقابية تؤكد هناك خروقات في بعض المناطق والانشطة التجارية في بغداد والمحافظات".

واضاف ان "اللجنة تتدارس يومياً تداعيات رفع الحظر الجزئي"، داعيا "المواطنين الى الاستمرار بالحذر من خطورة انتشار الفيروس".