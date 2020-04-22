صحة السليمانية تعلن شفاء اربعة مصابين من كورونا

اعلنت دائرة صحة السليمانية، الاربعاء، عن شفاء اربعة مصابين من كورونا وقالت الدائرة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "اربعة مصابين بفايروس كورونا في المحافظة، تماثلوا الى الشفاء". واضاف ان "نتائج التحاليل المختبرية لهم كانت سالبة".

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