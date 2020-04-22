بالوثيقة.. الخليج 365 تنشر اسماء المرشحين للوزارات

تنشر وكالة الخليج 365، الاربعاء، اسماء المرشحين للوزارات في حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي. وادناه وثيقة باسماء المرشحين لاغلب الوزارات:

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