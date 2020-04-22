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مصدر يكشف تفاصيل اجتماع الكاظمي مع القوى الشيعية والاسماء المرشحة لبعض الوزارات

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كشف مصدر سياسي، الاربعاء، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بالقوى الشيعية، فيما تنشر الخليج 365 اسماء المرشحين لبعض الوزارات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي عرض الكابينة الوزارية على القوى الشيعية السبعة"، مبينا ان "الاخيرة طلبت منه منحها 48 ساعة لدراستها واعادة الرد".

 

واضاف المصدر انه "تم تقديم اسماء اغلب الوزارات باستثناء الصناعة والهجرة والرياضة والشباب والدفاع والداخلية والعدل".

 

وادناه اسماء المرشحين لاغلب الوزارات

 

المالية فؤاد حسين

 

العدل خالد شواني

 

البلديات ريزان محمد

 

النفط جبار لعيبي

 

التخطيط خالد بتال

 

الخارجية حارث حسن

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النفط جبار لعيبي

 

التعليم ابراهيم بحر العلوم

 

التربية مزاحم الخياط وفلاح محمود احمد

 

النقل علاء محمود حسين

 

الزراعة محمد شياع السوداني

 

التجارة ماهر حماد

 

العمل كاظم السهلاني

 

الثقافة هشام صالح داود

 

الموارد المائية جاسم محمد الاسدي
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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