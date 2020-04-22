عبد المهدي يمنح قدم سنة للضباط ورتبتين لطاقم الطائرة التي نقلت المساعدات الصينية

اعلن سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي، الاربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منح قدم سنة للضباط ورتبتين لطاقم الطائرة التي نقلت المساعدات الصينية. وقال البياتي في بيان تلقت السومرية نيوزن نسخة منه ان "القائد العام للقوات المسلحة منح بسنة قدم للضباط ورتبتين للمراتب طاقم طائرة C/30 الذي تابع ذهابا وايابا نقل التجهيزات والمساعدات المقدمة من الصين لوزارة الدفاع والصحة". واضاف ان "الرحلة استغرقت 55 ساعة".

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