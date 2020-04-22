وزير النفط العراقي: أوبك+ تتجه لخطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن تحالف أوبك+ قد يتخذ خطوات إضافية لاستيعاب فائض النفط.

وأضاف في بيان بعد أن شارك في مؤتمر عبر الهاتف عقده بعض أعضاء أوبك+ الثلاثاء، أن اتخاذ مزيد من الإجراءات من جانب الدول المنتجة يعتمد على التطورات في الأسواق العالمية.

وتابع الغضبان: "كما تعتمد الخطوات الإضافية على التزام أوبك+ ومنتجين آخرين غير أعضاء بالمجموعة باتفاق تخفيضات النفط".

وقال إنهم ناقشوا خلال الاجتماع أسباب وعواقب هبوط أسعار النفط في الأسواق الأمريكية.

وتحولت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي، الإثنين، إلى سلبية للمرة الأولى في التاريخ، لتنهي الجلسة عند ناقص 37.63 دولار للبرميل مع إقبال المتعاملين على البيع بكثافة، بسبب امتلاء سريع لمنشآت التخزين في المركز الرئيسي للتسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.

وأعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليماته للحكومة الاتحادية، الثلاثاء، بوضع خطة لدعم قطاع الطاقة، بعد الانهيار التاريخي لأسعار عقود الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى في تاريخها مع انزلاقها إلى المنطقة السلبية للمرة الأولى على الإطلاق.

وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": "لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأمريكية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لصوغ خطة ستتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل".

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ومن جهته، أكد مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، حرص المملكة على تحقيق الاستقرار للسوق البترولي، والتأكيد مع روسيا الاتحادية على الالتزام بشكل راسخ لتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولي عن كثب.

كما أكد المجلس، في اجتماعه الذي عقده عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" والمنتجين الآخرين.

وقال الكرملين، الثلاثاء، إنه من الممكن إجراء اتصالات بين كبار المنتجين في العالم لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج إذا اقتضت الضرورة، بعدما انخفضت أسعار النفط بشكل حاد جراء الإنتاج الزائد والانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

ونزلت التعاملات الآجلة علي الخام الأمريكي لتصبح سلبية مع خسارته نحو 40 دولاراً في الجلسة السابقة، وهي المرة الأولى التي يهوي دون الصفر مع تنامي المخاوف من نفاد طاقة تخزين لتخمة المعروض الناجمة عن إجراءات عزل بسبب الجائحة.

وتتعرض أسعار النفط لضغوط منذ أسابيع مع تضرر الطلب بشدة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ووفق اتفاق أوبك+ التاريخي قبل أكثر من أسبوع، تم الاتفاق على خفض الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا، لكن ذلك لن يقلص التخمة العالمية سريعا.

وانهارت أسعار برنت بنحو 60% منذ بداية العام، بينما هوت عقود الخام الأمريكي بنحو 130% إلى مستويات أقل كثيرا من أن تجاري التكاليف الضرورية لكثير من منتجي النفط الصخري.

