أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، القبض على الإرهابي محمد السنبختي، مساعد الإرهابي المصري الذى تم إعدامه هشام عشماوي، وتم نقله إلى مدينة بنغازي بواسطة الاستخبارات العسكرية الليبية.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، خلال مؤتمر في بنغازي، إن إدارة الاستخبارات العسكرية الليبية تمكنت من القبض على إرهابي خطير مطلوب لدى مصر يدعى محمد السنبختي"أبو خالد منير" .



وحول الإرهابي السنبختي أكد أن المعلومات تشير إلى أنه إرهابي مصري الجنسية وهو خطير جدا يماثل خطورة الإرهابي الذي تم إعدامه بمصر هشام عشماوي وقد شارك في عمليات تفجير الكنائس القبطية في مصر، كما أن له شقيقين مسجونيْن بالقاهرة في قضايا إرهاب.

كما أعلن المسماري إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة أطلقتها المليشيات المسلحة في طرابلس لاستهداف قوات الجيش.

Advertisements

وقال المسماري إن ضباطا أتراكا يقودون العمليات في المناطق المفتوحة ورحلات الطيران مستمرة من إسطنبول.

وأضاف أن المليشيات تستخدم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية كغطاء سياسي لأهدافها.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي أن تركيا قد تهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل ضد إرهابيين يتلقون دعمت قطريا وتركيا.



وقال إن تركيا تسيطر على 2000 كيلومتر على شواطئ تصدير الهجرة غير الشرعية في ليبيا لتسهل وصول الإرهابيين إلى أوروبا، منوهاً بأن أنقرة تهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية.



وأكد أن المجتمع الدولي يقف صامتاً أمام دخول الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا.