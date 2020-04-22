شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تتحرى هلال شهر رمضان غداً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تجتمع لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي، غداً بعد صلاة المغرب، برئاسة وزير العدل سلطان بن سعيد البادي الظاهري، وحضور أعضاء اللجنة.



وتقوم جميع المحاكم الشرعية في الإمارات بتحري الرؤية وموافاة اللجنة بما يثبت لديها، وعلى لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء بأبوظبي في "المناطق الوسطى والشرقية والغربية" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، وموافاة اللجنة بما توصلت إليه.

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