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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الليبي يسقط 3 طائرات تركية مسيرة قبل استهداف قواته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
أعلن الجيش الليبي، الأربعاء، إسقاط 3 طائرات تركية مسيرة أطلقتها المليشيات المسلحة في طرابلس لاستهداف قوات الجيش.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي:، خلال مؤتمر في بنغازي، إن ضباط أتراك يقودون العمليات في المناطق المفتوحة ورحلات الطيران مستمرة من إسطنبول.
وأضاف أن المليشيات تستخدم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية كغطاء سياسي لأهدافها.
كما أعلن المسماري أن قوات الجيش الليبي ألقت القبض على مساعد هشام عشماوي ويدعى محمد محمد السيد وتم نقله إلى مدينة بنغازي بواسطة الاستخبارات العسكرية.
وقال إن تركيا قد تهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية، مشيراً إلى أن الجيش يقاتل ضد إرهابيين يتلقون دعمت قطريا وتركيا.
وقال المسماري إن تركيا تسيطر على 2000 كيلومتر على شواطئ تصدير الهجرة غير الشرعية في ليبيا لتسهل وصول الإرهابيين إلى أوروبا، منوهاً إلى أن أنقرةتهدد أوروبا كلها إذا ما سيطرت على السواحل الليبية.
وأكد أن المجتمع الدولي يقف صامتاً على دخول الآلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا
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