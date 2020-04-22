الإمارات تشارك في اجتماع طارئ لليونسكو لبحث تداعيات كورونا على القطاع الثقافي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

شاركت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيسة اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماع طارئ عن بعد لوزراء الثقافة دعت إليه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" لبحث تداعيات كوفيد 19 على القطاع الثقافي والإبداعي في مختلف دول العالم والتعرف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الصحية على المستوى الثقافي ككل، وحشد التزام الحكومات والمجتمع الدولي لدعم القطاع الثقافي .



ويعد الاجتماع منصة مهمة لتشجيع الدول على تبادل الخبرات بين الدول المتأثرة وتلك التي لا تزال في بداية الأزمة بهدف اتخاذ التدابير الوقائية المناسبة فضلاً عن تخفيف أثر الأزمة من خلال تقييم أولي للقطاع الثقافي على المستوى الوطني.

كما نافش الاجتماع التدابير والخطوات الاستباقية بهدف وضع توصيات تهدف إلى التخفيف من تأثير الأزمة الصحية على القطاع الثقافي على المدى القصير والمتوسط والطويل.

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واستعرضت معاليها في كلمتها أمام وزاراء الثقافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات للحفاظ على الصحة والسلامة، حيث تم إغلاق المتاحف وتعليق الفعاليات وتأجيلها، فيما بدأت المؤسسات الثقافية والفنية بالدولة في نقل فعاليتها ومبادراتها إلى الفضاء الرقمي بما يعبر عن حيوية ومرونة المشهد الثقافي الإماراتي وقدرته على التكيف مع الأوضاع الراهنة في أسرع وقت ممكن، مشيرة إلى أن حكومة دولة الإمارات أطلقت مجموعة من حزم الدعم الاقتصادي تضمنت إعفاءات من رسوم الخدمة، وتأجيل أقساط الإيجارات، ومزايا مصرفية إلى جانب تدابير أخرى تنعكس إيجاباً على القطاع الثقافي.

وقالت معالي نورة الكعبي إن مجلسي الفنون والصناعات الثقافية والإبداعية عقدا اجتماعاً طارئاً عن بُعد لدراسة السبل الكفيلة بإطلاق حزمة وطنية لدعم الفنانين والمبدعين في الدولة بهدف مساعدتهم على استمرار أعمالهم الإبداعية وتنميتها..

كما أطلقنا مسحاً وطنياً شاملاً لفهم التحديات التي تواجه الفنانين والشركات العاملة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية بهدف جمع المعطيات والبيانات التي تسهم في اتخاذ القرارات المناسبة وتصميم برنامج دعم يتلاءم مع احتياجاتهم.

وأكدت على ضرورة اتخاذ القرارات المناسبة لحماية الأفراد والشركات التي تعمل في القطاع الإبداعي باعتباره مساهماً رئيساً في المجتمعات واقتصادات الدول، مشيرة إلى أن هذه الأزمة أوجدت اقتصاداً ثقافياً رقمياً كلياً.

ودعت منظمة اليونسكو إلى وضع دليل ومبادئ توجيهية لجميع تدابير حماية الملكية الفكرية المطلوبة للقطاع الإبداعي.