شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل 3500 إصابة بكورونا بين الطواقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

سجلت تركيا، الأربعاء، 95 ألف إصابة بفيروس كورونا، نصفهم في إسطنبول، كما أحصت وزارة الصحة التركية 2200 حالة وفاة.



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وبلغت تركيا نحو 3500 إصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية في مجال الرعاية الصحية وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.

وستفرض تركيا حجرا صحيا لمدة 4 أيام بدءا من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة جائحة "كوفيد-19".

الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 3474 إصابة بين عمال قطاع الصحة بينهم 1307 أطباء على الأقل توفي منهم 14 حتى الأربعاء.