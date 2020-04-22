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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا تسجل 3500 إصابة بكورونا بين الطواقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 22 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
سجلت تركيا، الأربعاء، 95 ألف إصابة بفيروس كورونا، نصفهم في إسطنبول، كما أحصت وزارة الصحة التركية 2200 حالة وفاة.
وبلغت تركيا نحو 3500 إصابة بفيروس كورونا بين الطواقم الطبية في مجال الرعاية الصحية وتُوفي 24 منهم، وفق ما أعلن اتحاد أطباء تركيا الأربعاء.
وستفرض تركيا حجرا صحيا لمدة 4 أيام بدءا من الخميس في أكبر 31 مدينة في البلاد لمكافحة جائحة "كوفيد-19".
الجدير بالذكر أنه تم تسجيل 3474 إصابة بين عمال قطاع الصحة بينهم 1307 أطباء على الأقل توفي منهم 14 حتى الأربعاء.
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