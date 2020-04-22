ولاية نيوجيرسي: تسجيل 314 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلن حاكم ​نيوجيرسي​ الأميركية فيل ميرفي، عن "ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجد في الولاية بـ314 حالة، في تراجع لهذا المعدل مقارنة مع بيانات أمس"، مشيراً الى ان "الحصيلة العامة للوفيات المسجلة جراء الفيروس في الولاية ارتفعت الى 5067، بعد أن كان 4753".

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.