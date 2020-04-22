توقف تتبع الهواتف المحمولة بإسرائيل لفرض الحجر الصحي على مرضى كورونا

علقت لجنة برلمانية إسرائيلية استخدام الشرطة بيانات الهواتف المحمولة في تنفيذ الحجر الصحي المرتبط ب​فيروس كورونا​. حيث صوتت ​لجنة الشؤون الخارجية​ والدفاع في ​الكنيست​ على حجب مشروع قانون لتمديد قرار الحكومة الذي مكن الشرطة من الإطلاع على بيانات الهواتف المحمولة للمواطنين على نطاق أوسع لمتابعة المصابين بفيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن الشرطة أجرت نحو 500 فحص عشوائي لمواقع الهواتف المحمولة يوميا، بناء على قائمة قدمتها ​وزارة الصحة​، تضم أسماء 13500 شخص، حيث تعتقد وزارة الصحة أن 15% ممن فرض عليهم البقاء بالمنازل خالفوا الأمر، فيما ذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم القبض على 203 مخالفين، وأن تعقبهم كان مرتبطا عادة بتحديد أماكنهم من خلال ​الهاتف المحمول​.