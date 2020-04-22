ترامب: سنعيد فتح الحدائق والمنتزهات العامة للأميركيين كي يستمتعوا

كشف الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، أن "إدارته تعتزم إعادة فتح الحدائق والمنتزهات وغيرها من الأماكن العامة في ​الولايات المتحدة​، وسنشرع في إعادة فتح المنتزهات الوطنية للأميركيين كي يستمتعوا".

هذا وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق، ان "إدارته تقوم بعمل عظيم في مواجهة فيروس كورنا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، ونسبة الموافقة على ما نقوم به بين الجمهوريين 96 في المئة، وهذا يجعلنا نكن لهم الشكر، وهذا يعني أننا نقوم بعمل عظيم في مواجهة الوباء".

هذا وكانت بداية ظهور الفيروس في ​الصين​، في نهاية كانون الأول الماضي، التي أصبحت تحتل المركز السادس عالميا بنحو 83 ألف إصابة.