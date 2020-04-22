الصحة المصرية: تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للكورونا

أعلن مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد عن "تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس ​الكورونا​، وجميعهم مصريون وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات ​منظمة الصحة العالمية​"، لافتا إلى تسجيل 12 حالة وفاة". وبيّن مجاهد ان "65 من المصابين بالفيروس خرجوا من ​مستشفيات​ العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم"، موضحاً أن "عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية ل​فيروس كورونا​ ارتفع ليصبح 1270 حالة".

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