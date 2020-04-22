الصحة الجزائرية: تسجيل 10 وفيات و99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت ​وزارة الصحة​ الجزائرية عن "تسجيل 10 ​وفيات​ و99 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 402، والإصابات إلى 2910"، موضحة ان "52 شخصا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 1204، وتخضع 4852 حالة للعلاج بعقار "كلوروكين"، منها 1742 حالة مؤكدة حسب التحليل المخبري "بي سي آر"، و3110 حالة محتملة حسب تحليل الأشعة".

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