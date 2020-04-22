عباس: كل الاتفاقات مع تل أبيب وواشنطن لاغية إذا ضمت إسرائيل الضفة

أعلن الرئيس الفلسطيني ​محمود عباس​، ان "إدارته ستعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات مع ​إسرائيل​ و​الولايات المتحدة​ لاغية تماماً إذا أعلنت إسرائيل ضم أي جزء من أراضي ​الضفة الغربية​ المحتلة، ولا يتوهمن أحد أنه يستطيع أن يستغل انشغال ​العالم​ بأزمة الوباء التي يواجهها اليوم للانقضاض على حقوقنا الوطنية، فنحن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه أن يتلاعب بحقنا، أو يتجاوز قرارنا الوطني الثابت المتمسك بإقامة دولتنا الحرة المستقلة في أرضنا وعاصمتها ​القدس الشرقية​ وفق قرارات الشرعية الدولية، وسوف نتخذ كل قرار أو إجراء ضروري للحفاظ على حقوقنا وحماية ثوابتنا الوطنية".

هذا ويأتي تحذير عباس تزامنا مع تصريحات ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​، الذي لفت الى ان تنفيذ إجراءات ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، قرار يعود اتخاذه إلى ​تل أبيب​، في دعم عملي لهذه الخطة.