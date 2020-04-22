الصحة الإيطالية: من الممكن للكورونا أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين

أعلن مدير قسم ​الأمراض​ المعدية في المعهد الإيطالي العالي للصحة جوفاني ريتسا، إنه "ثبت بطريقة أو بأخرى، أن من الممكن ل​فيروس كورونا​ المستجد أن يدخل الجسم ويخرج منه عن طريق العينين"، موضحاً انه "اليوم، ومع هذه الحقيقة ​الجديدة​ التي تضاف إلى المعرفة بالفيروس، يظهر أن هذا الأخير يمكنه أن يتكاثر في ظهارة الملتحمة النسيج الطلائي الذي يكسو تجويف العين أيضا".

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