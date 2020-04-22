غوتيريس: على واشنطن وطهران تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "الولايات المتحدة الأميركية وإيران إلي تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج"، معرباً ايضا عن "قلقه إزاء ضم إسرائيلي محتمل لأراض فلسطينية، وذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأن مسألة ضم مناطق في الضفة الغربية إلى إسرائيل أمر خاص بالحكومة الإسرائيلية نفسها".
هذا وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، "القوات البحرية الأميركية بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأميركية في البحر".
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