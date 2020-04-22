غوتيريس: على واشنطن وطهران تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة الخليج

دعا الأمين العام للأمم المتحدة ​أنطونيو غوتيريس​ "​الولايات المتحدة الأميركية​ و​إيران​ إلي تجنب أي نوع من التصعيد في منطقة ​الخليج​"، معرباً ايضا عن "قلقه إزاء ضم إسرائيلي محتمل لأراض فلسطينية، وذلك على خلفية تصريحات ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ بأن مسألة ضم مناطق في ​الضفة الغربية​ إلى إسرائيل أمر خاص ب​الحكومة الإسرائيلية​ نفسها".

هذا وأمر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في وقت سابق، "​القوات​ البحرية الأميركية بتدمير أية زوارق إيرانية تتحرش ب​السفن​ الأميركية في البحر".

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