أشار رئيس حزب التوحيد اللبناني الوزير السابق و النائب وئام وهاب، وذلك في تصريح على صفحته الخاصة في وسائل التواصل الإجتماعي، إلى أن "الحكومة أرسلت مشروعين الى المجلس النيابي، المشروع الأول 450 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات الخاصة، والمشروع الثاني 1200 مليار ليرة لبنانية للأمان الإجتماعي، ما يعني مساعدات للفقراء. أقر المجلس النيابي الإقتراح الأول لأن الكل شركاء به، ولم يقر الإقتراح الثاني لأنه للفقراء والمحتاجين".
وختم تصريحه مشيرا باللغة العامية، إلى أن رئيس مجلس الوزراء "حسان دياب أصدقكم عيب عليكم".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب:أقروا دعم المستشفيات لأنهم شركاء ولم يقروا المساعدات لأنه للفقراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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