صحناوي: معظم قوانين مكافحة الفساد مقدمة من تكتلنا

أعتبر النائب ​نقولا صحناوي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اسرع طريقة لنسترد الاموال المنهوبة هو السماح للجنة التحقيق الخاصة بالتدقيق بكل حسابات الوزراء والنواب و​المدراء العامين​ والموظفين الكبار، الحاليين والسابقين، وتقارنها من لحظة تسلم المنصب لليوم، وهذه العملية يمكن ان تحصل في اسبوع، وتستطيع اللجنة تحديد الاموال المنهوبة، والمسؤول الشريف ببين وما بضل اسمو حد المسؤول ​الفاسد​، وما بعود كلن يعني كلن سارقين البلد".

ولفت صحناوي انه "بالنسبة لقوانين ​مكافحة الفساد​ فمعظمها مقدم من تكتلنا، والمطلوب التأكد ان النصوص التي سيصوت عليها لا تتعارض مع الهدف الرئيسي من القوانين، لأننا تعودنا ب​لبنان​ ان الشيطان بالتفاصيل، وبمسيرة مكافحة الفساد الحقيقية، ولهذه السبب يعمل النائب ​ابراهيم كنعان​ مع لجنة خاصة من النواب ليوحدوا المشاريع العديدة المقدمة ويحضروا رزمة مشاريع متجانسة بترجع للهيئة العامة لاقرارها بأسرع وقت".