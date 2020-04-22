صحناوي: معظم قوانين مكافحة الفساد مقدمة من تكتلنا

أعتبر النائب نقولا صحناوي، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اسرع طريقة لنسترد الاموال المنهوبة هو السماح للجنة التحقيق الخاصة بالتدقيق بكل حسابات الوزراء والنواب والمدراء العامين والموظفين الكبار، الحاليين والسابقين، وتقارنها من لحظة تسلم المنصب لليوم، وهذه العملية يمكن ان تحصل في اسبوع، وتستطيع اللجنة تحديد الاموال المنهوبة، والمسؤول الشريف ببين وما بضل اسمو حد المسؤول الفاسد، وما بعود كلن يعني كلن سارقين البلد".
ولفت صحناوي انه "بالنسبة لقوانين مكافحة الفساد فمعظمها مقدم من تكتلنا، والمطلوب التأكد ان النصوص التي سيصوت عليها لا تتعارض مع الهدف الرئيسي من القوانين، لأننا تعودنا بلبنان ان الشيطان بالتفاصيل، وبمسيرة مكافحة الفساد الحقيقية، ولهذه السبب يعمل النائب ابراهيم كنعان مع لجنة خاصة من النواب ليوحدوا المشاريع العديدة المقدمة ويحضروا رزمة مشاريع متجانسة بترجع للهيئة العامة لاقرارها بأسرع وقت".
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