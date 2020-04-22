الجيش يستكمل توزيع المساعدات الاجتماعية بمختلف المحافظات اللبنانية

إستكمل الجيش ال​لبنان​ي توزيع المساعدات الإجتماعية التي أقرتها ​الحكومة اللبنانية​ لأكثر الأسر المتأثرة ب​الأزمة​ الإقتصادية الحالية وخصوصاً بعد تفشي ​فيروس كورونا​ في لبنان واعلان التعبئة العامة بقرار من ​مجلس الوزراء​. وأشار بيان ​قيادة الجيش​ إلى أن "وحدات من الجيش واصلت توزيع المساعدات الاجتماعية على عائلات تلامذة ​المدارس الرسمية​، حيثُ بلغ لغاية تاريخه عدد العائلات المستفيدة 35800عائلة في مختلف المحافظات اللبنانية، فيما يستمر توزيع المساعدات على مصابي الألغام وعائلات المتوفين منها، الذين بلغ عددهم 670 متضرراً ، وتتواصل هذه العملية في الأيام القادمة".

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