كميل ابو سليمان: أُبلغت أنه سيتم تعقب المواطن الذي انتهك كرامة عاملة

أشار ​وزير العمل​ السابق ​كميل ابو سليمان​ إلى أنه "اُبلغت ان وزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ طلبت اليوم من النائب العام لدى ​محكمة التمييز​ إجراء تعقبات بحق المواطن الذي انتهك الكرامة الانسانية للعاملة لديه، وان ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ الدويهي اصدرت تعميماً بهذا الصدد".

وتوجه في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي بالشكر إلى وزيرة العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز بالشكر على خطوتيهما متمنياً "أن تصل تلك القضية لخاتمتها العادلة سريعا".

تجدر الإشارة إلى أنه ظهر في الأيام الماضية عرض عاملة أجنبية للبيع على وسائل التواصل الإجتماعي.