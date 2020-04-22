ابو زيد: الحسابات السياسية لبعض الكتل غلبت على مصالح الناس وأوجاعها

علق النائب السابق أمل ابو زيد على وقائع الجلسة التشريعية وقال "كنا نأمل ان يتم تتويج مداولات الجلسة التشريعية بإقرار المشروع المعجّل المقدّم من الحكومة لتوفير شبكة الامان الاجتماعي في هذه الظروف الاقتصادية والمالية الخانقة والذي سيترافق خلال ايام مع اقرار الخطة الانقاذية الموعودة".

واعتبر في تصريح على وسائل التواصل الإجتماعي ان "الحسابات السياسية لبعض الكتل غلبت على مصالح الناس وأوجاعها وبدل التركيز على التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فوجئنا بإرتفاع النبرة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وهذا مؤشر غير مفيد في وقت ينكبّ التيار على تسريع اقرار رزمة القوانين الاصلاحية وحماية الناس من فلتان سعر الدولار والتخبّط القائم في السياسات المصرفية".