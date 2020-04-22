أصدرت ادارة مستشفى بشري الحكومي بيانا حول مستجدات فيروس كورونا، أشارت فيه إلى أنها "سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في بشري للبنانيَّين وعاملة أجنبية تعمل في منزلهم، وقد أجروا الفحوصات في مستشفى القديس جاورجيوس وقد صدرت النتائج من بيروت وليس من مستشفى بشري الحكومي".
هذا وكان قد أعلن مستشفى بيروت الحكومي بوقت سابق، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أنه "أجرى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة، فيما تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير مستشفى بشري حول كورونا: 3 إصابات جديدة في بشري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.