تقرير مستشفى بشري حول كورونا: 3 إصابات جديدة في بشري

أصدرت ادارة ​مستشفى بشري​ الحكومي بيانا حول مستجدات ​فيروس كورونا​، أشارت فيه إلى أنها "سجلت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في بشري للبنانيَّين وعاملة أجنبية تعمل في منزلهم، وقد أجروا الفحوصات في مستشفى القديس جاورجيوس وقد صدرت النتائج من ​بيروت​ وليس من مستشفى بشري الحكومي".

هذا وكان قد أعلن ​مستشفى بيروت الحكومي​ بوقت سابق، في تقريره اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا، أنه "أجرى 465 فحصاً مخبرياً، وأتت كافة النتائج سلبية ولا تسجيل لإصابات جديدة، ووصل مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بالفيروس والموجودة حالياً في منطقة العزل الصحي في المستشفى إلى 17 إصابة، فيما تم استقبال 13 حالة مشتبه بإصابتها بالفيروس نقلت من مستشفيات أخرى".