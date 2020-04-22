أكثر من 180 ألف وفاة في العالم بكوفيد-19

باريس: أوقعت جائحة كوفيد-19 أكثر من 180 ألف وفاة في العالم، نحو ثلثيها في أوروبا، منذ أول ظهور للوباء في الصين في كانون الأول/ديسمبر، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الأربعاء عند الساعة 17,40 ت غ.
وتم تسجيل 180289 وفاة في العالم بكوفيد-19 (من أصل مليونين و596383 إصابة) بينها 112848 وفاة في أوروبا (من أصل مليون و263802 إصابة) ما يجعل من القارة المنطقة الأكثر تأثرا بالوباء.
أما الولايات المتحدة، البلاد الأكثر تسجيلا للوفيات بكوفيد-19، فسجّلت 45153 وفاة تليها إيطاليا مع 25085 وفاة ثم إسبانيا مع 21717 وفاة ثم فرنسا مع 21340 وفاة تليها المملكة المتحدة مع 18100 وفاة.
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