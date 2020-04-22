مستشفيان في بنغلادش رفضا استقبال أفراد أقلية مصابين بكورونا

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اتهم نشطاء الأربعاء مستشفيين في بنغلادش مخصصين لمعالجة المصابين بفيروس كورونا برفض علاج مصابين بالوباء يقيمون في أحد افقر الأحياء في البلاد.

وقال أفراد في أقلية بيهاري، أحفاد اللاجئين الذين فروا إلى بنغلادش بعد تقسيم الهند في العام 1947، إنّ الوباء اظهر التمييز الذي يعانونه منذ عقود.

ويعيش نحو 32 ألفا من أقلية بيهاري في مخيم بالغ الفقر قال المحامي الحقوقي خالد حسين والشرطة إن شخصين فيه تأكد إصابتهما بالفيروس القاتل.

وقال حسين إن مستشفى تديره الدولة مخصصا لعلاج مصابي كوفيد-19 رفض استقبال الحالتين، معلنا أن حالتهما "ليست حرجة".

واوضح ان مستشفى محليا آخر يرفض استقبال سكان المخيم بغض النظر عن مشاكلهم الصحية، إذ يخشى الموظفون أن يصابوا بالفيروس.

وواجه مجتمع بيهاري التمييز لسنوات، بعد دعم باكستان خلال حرب استقلال بنغلادش في العام 1971.

ويعيش نحو 500 ألف من هذه الاقلية في 116 مخيما في أنحاء البلد الآسيوي الفقير الذي يبلغ عدد سكانه 168 مليون نسمة.

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وقال احد زعماء الاقلية خان فاكو إن رجلاً مصابًا بالفيروس يعيش في مخيم آخر تم رفضه أيضًا من قبل مستشفى محلي، مشيرا إلى أنه الآن في الحجر الصحي في غرفة واحدة مع عائلته.

ولم تعلق أي من المستشفيات التي اتصلت بها وكالة فرانس برس على هذه الاقوال، لكن نسيمة سلطانة، نائبة رئيس وزارة الصحة في بنغلادش نفت حدوث تمييز ضد الاقلية.

وأفادت فرانس برس "هناك عشرة ملايين شخص في الاحياء الفقيرة في دكا، ليس لدينا أسّرة كافية" مشيرة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة يجب أن يعالجوا أنفسهم في المنزل.

واوضح حسين إن الرجلين المصابين تم عزلهما في مكان مزدحم بعشرين سريرا اخر، مشيرا إلى أن تطبيق التباعد الاجتماعي يكاد يكون مستحيلاً في أماكن مزدحمة مماثلة.

وأوضح أن ستة اشخاص على الاقل في الأحياء الفقيرة لقوا حتفهم في الأسابيع الأخيرة وبدت عليهم اعراض تحاكي اعراض كورونا.

وقال "لم يخضع أي منهم للاختبار لذا لا نعرف ما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا".

وسجّلت بنغلادش رسميا 120 حالة وفاة بالوباء و3800 إصابة، لكن الخبراء يقولون إن المزيد من الاختبارات ستكشف أرقاما أعلى بكثير.