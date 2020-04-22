شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على اتفاقيتين وإحالة 11 أخرى إلى اللجان النوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة على قرارين لرئيس الجمهورية بشأن اتفاقيتين مع بنك التنمية الأفريقي والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى إحالة 11 تقريرًا للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة.

ووافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 30/4/2019، وأداتي اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادتين العامتين الخامسة والسادسة في رأس مال البنك.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الأفريقية.

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كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء، والموقع في القاهرة بتاريخ 30 / 9 / 2019.

جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والإدارة المحلية، والعلاقات الخارجية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير.