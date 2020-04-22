شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال للنواب: من يشعر بأعراض كورونا يلتزم المنزل ويتخذ الإجراءات اللازمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، على توجيه أعضاء المجلس قبل ختام فعاليات الجلسة العامة اليوم الأربعاء، بأن من يشعر منهم بأى أعراض متعلقة بفيروس كورونا أن يلتزم بالجلوس فى المنزل ولا يخرج، وأن يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة وفقا لإجراءات الوقاية والفحص .

وقال "عبد العال"، للأعضاء: "من يشعر بأى أعراض وارتفاع فى درجة الحراة يقوم بقياس الحراراة، ونتمنى ألا يصاب أى منكم أو أى شخص بأى مضرور، أى واحد يشعر بتعب يتخذ الإجراءات اللازمة".

جدير بالذكر، أن مجلس النواب وافق نهائيا على 9 مشروعات بقوانين اليوم، تشمل مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس، مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا، مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشروع قانَون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين، مشروع قانون الضريبة على الدخل، تعديل قانون الطوارىء، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.