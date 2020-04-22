شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يدعو الوزراء للالتزام بحضور جلسات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الوزراء إلى الالتزام بالحضور إلى المجلس عند انعقاد الجلسات العامة للبرلمان واجتماعات اللجان النوعية، مؤكدا أن الوزراء ملزمون بالحضور.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مساء اليوم الأربعاء، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، حيث لم تحضر وزيرة الصحة، وتقبل المجلس اعتذارها عن الحضور.

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وشدد عبد العال على إلزام الوزراء المختصين بالحضور إلى البرلمان خلال مناقشة مشروعات القوانين ذات الصلة بوزاراتهم، وقال: "إن هناك ظروفا قد تمنع أحيانا حضور الوزير، ولكن حضور الوزراء للمجلس ضرورة وغيابهم غير مقبول، فالمجلس موجود ويعقد جلساته ويناقش مشروعات قوانين واتفاقيات مهمة وأرجو ألا يتصرفوا وكأن المجلس غير موجود".

وأشار عبد العال إلى أن المجلس مستعد للاجتماع والتشريع بشكل مستمر، وأن عدم الحضور غير مقبول وفقا لنصوص الدستور خلال مناقشة مشروعات القوانين.

وكان الدكتور على عبد العال وجه الشكر لرؤساء اللجان النيابية النوعية لتواصلهم مع مع المواطنين فى دوائرهم والحكومة فى ظل الظروف الراهنة الخاصة وهى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).