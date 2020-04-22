شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الأمراض المعدية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور على عبد العال، من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1908 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، والذي يعمل على تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضها انتشار وباء كوفيد-19 (فيروس كورونا) في جميع دول العالم ومنها مصر.
من جانبه، أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية مشروع قانون لاسيما مع بعض المستجدات التي ظهرت على السطح بعد ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لاسيما مع إهمال البعض للتعليمات الصحية الصادرة والخروج دون "الكمامات"، بالإضافة إلى ما يتضمنه بشأن اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة.
وأضاف عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء: "للأسف نجد البعض يخرج من منزله رغم ارتفاع درجة حرارته وشعورة بالأعياء، وهذا أمر في منتهى الخطورة، لذا هذا القانون مهم جداً في هذا التوقيت حفاظاً على الصحة العامة للجميع".
ويستحدث مشروع القانون نصا عقابيا يعاقب بعقوبة الغرامة كل من يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
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