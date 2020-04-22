شكرا لقرائتكم خبر عن "نبع الخير".. سيناء فى عقل الدولة المصرية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم الوثائقى " نبع الخير"، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وتم عرضه اليوم فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاحات عدة مشروعات جديدة بسيناء. وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة قادرة تحط كتفها وتجهز البنية التحتية للزراعة فى سيناء، موجها حديثه للمستثمريا: "بدعو المستثمرين ورجال الزراعة هعملك مشروع زى الكتاب مبيقول ومتبخلش على المشروع". Advertisements وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية فى نطاق محافظة الإسماعيلية: "لو فيه مليون فدان فى سيناء هنزرعه، اللى عاوز يرد ويدافع عن كلام فى سيناء الكلام اهو، مين النهاردة بيكلف فدان 300 ألف جنيه استصلاح".

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