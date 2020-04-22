سوهاج تسجل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
أعلن مستشفى حميات سوهاج والمخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مساء اليوم الأربعاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن تسجيل حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات على مستوى المحافظة إلى 5 حالات إيجابية.
وأضاف المستشفى أن الحالة لمواطن يدعى "ع. م" 66 عامًا ويقيم دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وأنه جار نقله إلى مستشفى العزل بإسنا، لتلقي العلاج اللازم، وانتقلت فِرق الترصد والطب الوقائي بمديرية الصحة إلى مكان إقامة الحالة للتعامل وإجراء عمليات الرش والتطهير وفحص المخالطين.
كانت محافظة سوهاج، سجلت، أمس الثلاثاء، حالة وفاة لمعلم من مركز طهطا، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد الأشخاص المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى ٣ حالات.
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