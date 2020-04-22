المغرب: تسجيل 237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الرباط - أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 237 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3446 حالة.

وأكدت الصحة المغربية تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في بؤرة واسعة النطاق بمدينة ورزازات.. حيث أوضح محمد اليوبي، مدير الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، أن العدد الأكبر من الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية سجل في بؤرة السجن المحلي بالمدينة) مسجلة 120 حالة مؤكدة، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف السجناء والموظفين ومخالطيهم إلى 186.

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وأضاف أن بقية البؤر الصناعية والعمالية في مدن مختلفة لم تسجل أي حالات إضافية، باستثناء بؤرة مدينة طنجة التي سجلت 16 إصابة، ليصل مجموع الإصابات بها إلى 46 حالة.

وقال اليوبي إن معدل عمر الإصابات بفيروس كورونا في المغرب انخفض إلى 41 سنة، مع استمرار الفئة العمرية ما بين 40 و65 سنة كأكبر نسبة من الحالات المسجلة بحوالي 38 في المائة، تليها الفئة العمرية ما بين 24 و40 سنة بـ 30 في المائة.

وفيما يتعلق بتتبع المخالطين، قال اليوبى إن من بين 231 حالة المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 213 حالة من بين المخالطين، أي بنسبة 90 في المائة، علما بأن مجموع الحالات التي اكتشفت ضمن عملية مراقبة المخالطين بلغت إلى حدود اليوم 1974 حالة، بينما يوجد 6655 شخصا من المخالطين قيد التتبع الصحي.