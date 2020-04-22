فرنسا / إضطرابات لليوم الرابع على التوالي في بعض ضواحي باريس

وكالات- تجددت الإضطرابات ليلة البارحة، الثلاثاء 21 أفريل 2020، في مناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس لليوم الرابع على التوالي، إذ ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "لوبوان" ووكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، أن شبانا إشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواح مثل فيلنوف لاغارين ونانتير وكليشي.

وتناقلت شبكات التواصل الإجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية بإتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.

Advertisements

وتفجرت الأحداث في حي فيلنوف لاغارين مطلع الأسبوع بعد إصابة سائق دراجة نارية في تصادم مع سيارة للشرطة لا تحمل شعارها المميز أثناء مطاردة.

وقالت الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة إنها أرادت إستجواب سائق الدراجة النارية الذي شوهد وهو يسير بسرعة بإتجاه عكسي دون خوذة.