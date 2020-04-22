وكالات- تجددت الإضطرابات ليلة البارحة، الثلاثاء 21 أفريل 2020، في مناطق بضواحي العاصمة الفرنسية باريس لليوم الرابع على التوالي، إذ ذكر الموقع الإلكتروني لمجلة "لوبوان" ووكالة الأنباء الفرنسية الأربعاء، أن شبانا إشتبكوا مع الشرطة أثناء الليل في ضواح مثل فيلنوف لاغارين ونانتير وكليشي.
وتناقلت شبكات التواصل الإجتماعي صورا تظهر مجموعات من الشبان تطلق الألعاب النارية بإتجاه قوات الشرطة وسيارات أُضرمت فيها النيران.
وتفجرت الأحداث في حي فيلنوف لاغارين مطلع الأسبوع بعد إصابة سائق دراجة نارية في تصادم مع سيارة للشرطة لا تحمل شعارها المميز أثناء مطاردة.
وقالت الشرطة التي بدأت تحقيقا في الواقعة إنها أرادت إستجواب سائق الدراجة النارية الذي شوهد وهو يسير بسرعة بإتجاه عكسي دون خوذة.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا / إضطرابات لليوم الرابع على التوالي في بعض ضواحي باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.