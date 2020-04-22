الاتحاد الأوروبي يساعد تونس والأردن في مواجهة تداعيات كورونا

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، تبنيها لمقترح بتقديم تمويلات لشركائها من الدول المعنية بالتوسعة والجوار الأوروبي، بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات يورو لمواجهة آثار الجائحة العالمية.
وتشمل المساعدات المقدمة إلى الدول العربية، تونس التي ستستفيد بقرض بقيمة 600 مليون يورو والأردن 200 مليون يورو.
وقالت المفوضية على موقعها الالكتروني، إن المقترح يضاف إلى استراتيجية "فريق أوروبا" بهدف مساعدة شركاء الاتحاد في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وهي تمثل تجسيدا مهما لمبدأ التضامن مع هذه الدول لمواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة.
وقال باولو جنتيلينو المفوض المكلف بالاقتصاد "التضامن الأوروبي لا
وتشمل التمويلات، دول ألبانيا ومولودفا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وجمهورية مقدونيا الشمالية وجورجيا والجبل الأسود.
وستتمتع أوكرانيا بالتمويل الأكبر بقيمة 2ر1 مليار يورو.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكيس "دعم جيراننا خلال هذا الوقت من الأزمة، أمر أساسي للحفاظ على استقرار كامل المنطقة".
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