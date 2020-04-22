إسرائيل تدعو لفرض عقوبات على إيران بسبب إطلاقها قمرا صناعيا

أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لإطلاق إيران القمر الصناعي العسكري "نور"، ودعت لفرض عقوبات على طهران بسبب هذا النشاط الفضائي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القمر

يعد "غطاء" لتطوير التكنولوجيا الصاروخية المتقدمة في إيران وتطوير صواريخ عابرة للقارات وقادرة على حمل رؤوس نووية.

وقالت إسرائيل إن "إطلاق القمر يمثل انتهاكا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدولي

حول إيران".

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، أن "إسرائيل تدعو المجتمع الدولي لإدانة عملية الإطلاق وفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لمنعه من مواصلة هذا النشاط الخطير".

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إطلاق ناجح لقمر "نور" العسكري بواسطة صاروخ "قاصد" في وقت سابق من اليوم الأربعاء.