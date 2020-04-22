أعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن إدانتها لإطلاق إيران القمر الصناعي العسكري "نور"، ودعت لفرض عقوبات على طهران بسبب هذا النشاط الفضائي ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
واعتبرت الخارجية الإسرائيلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القمريعد "غطاء" لتطوير التكنولوجيا الصاروخية المتقدمة في إيران وتطوير صواريخ عابرة للقارات وقادرة على حمل رؤوس نووية.
وقالت إسرائيل إن "إطلاق القمر يمثل انتهاكا للقرار 2231 لمجلس الأمن الدوليحول إيران".
وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، أن "إسرائيل تدعو المجتمع الدولي لإدانة عملية الإطلاق وفرض عقوبات إضافية على النظام الإيراني لمنعه من مواصلة هذا النشاط الخطير".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن عن إطلاق ناجح لقمر "نور" العسكري بواسطة صاروخ "قاصد" في وقت سابق من اليوم الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تدعو لفرض عقوبات على إيران بسبب إطلاقها قمرا صناعيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.