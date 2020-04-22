ماليزيا: عدد حالات التعافي من كورونا أكثر من ضعف الإصابات الجديدة

أعلنت إدارة الصحة الماليزية اليوم الأربعاء أن عدد الحالات التي تم تسريحها اليوم بعد التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بلغ أكثر من ضعف عدد الحالات الجديدةللإصابات المبلغ عنها.
حالة إصابة إيجابية جديدة اليوم، ليبلغ العدد التراكمي للحالات حتى الآن 5 آلاف و532 حالة، فيما تم تعافي 103 حالات وتسريحها اليوم، بينما تم تسجيل حدثت حالة وفاة واحدة ليبلغ العدد التراكمي للوفيات الآن 93 حالة.
وذكرت الإدارة في بيانها اليومي عن وضع كورونا وأوردته وكالة أنباء "برناما" الماليزية - أنه تم تسجيل 50
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